Ortaokul öğrencisi otomobilin el frenini çekerek olası bir kazayı önledi

Sultangazi'de bir çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü, panikleyerek araçtan inince ortaokul öğrencisi el frenini çekerek olası bir ikinci kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de ortaokul öğrencisinin, bir çocuğa çarptıktan sonra sürücünün inmesi üzerine hareket eden otomobilin el frenini çekerek olası bir kazayı önlediği anlar kameraya yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panikleyen sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu aracından inerek çocuğa yardım etmek istedi.

Bu sırada olayı izleyen ve otomobilin hareket etmeye başladığını fark eden başka bir öğrenci ise aracın kapısını açarak el frenini çekti.

Çocuğun olası ikinci kazayı önlediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu arada, kazada hafif yaralanan çocuğun da hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.