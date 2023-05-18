Ortaokul öğrencilerinden 'çevreye duyarlılık' yürüyüşü

KAYSERİ - Kayseri Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacı ile yürüdü.

Kayseri Özel Tekden Ortaokulu tarafından Birleşmiş Milletler Çevre Sözleşmesi çerçevesinde çevre kirliliğine duyarlılık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi. Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri, Talas Bulvarı üzerinde yaptıkları yürüyüşte ellerinde bulunan pankartlarla yoldan geçen vatandaşları ve araç sürücülerini çevreye daha duyarlı olmaya davet etti.

Yaptıkları yürüyüş ile çevre kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyleyen Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, "Çevre bizim geleceğimiz. Biz çevreyi geçen nesillerden emanet aldık, gelecek nesillere emaneti aynı şekilde teslim etmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Sözleşmesi gereğince sürdürülebilir bir çevre programını okulumuzda uyguluyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla bugün çevre duyarlılığını geliştirip sivil toplum kuruluşlarına dikkat çekmek istiyoruz çevre konusunda. Kirletmeden kullanmayı ya da öz kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar kullanmayı öğrencilerimize ve çevremize öğretmek istiyoruz. Çevre bizim geleceğimiz ve geleceğimizi koruma zorundayız. Eğer çevreyi korumazsak felaket olur, sel olur, yağmur olur ve bu da bizim felaketimiz olur. Bunun için gelecek nesillere daha düzenli bir çevre teslim etmek zorundayız. Bunun içinde çevreyi kirletmeden ve yok etmeden yaşatmak zorundayız" dedi.

5. sınıf öğrencisi Neda Günal ise etkinlik ile vatandaşlara daha temiz bir çevrede yaşamak istediklerini hatırlattıklarını söyleyerek, "Bugün çevre ile alakalı insanlara dikkat çekmek için bir yürüyüşe çıktık. Bu yürüyüşte insanlara temiz ve yeşil bir çevrede yaşamak istediğimizi hatırlattık. Tekden'li öğrenciler olarak doğayı korumayla alakalı dikkat çekmek istedik ve doğanın sesi olmak istedik. Aydınlık bir gelecek için yuvamızı koruyalım" ifadelerini kullandı.