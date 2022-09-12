12 Eylül Pazartesi (Bugün) okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte ortaokulda öğrenciler okullara başladı ve veliler çocuklarına güzel bir söz söylemek için araştırmalarını sürdürüyor. Okula başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, ortaokula yeni başlayan öğrenciler için güzel mesajlar! Okulun ilk gününde ortaokul öğrencilerine nasıl başarılar dilenir? Ortaokula başlayan öğrenciler için başarı temennileri neler?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Öğrencisinden öğretmenine herkes okulların açılacağı ilk günü bekliyor. Peki, Okula yeni başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, Okula yeni başlayan İlkokul öğrencileri için güzel mesajlar! Ortaokul öğrencileri için güzel mesajlar! Okulun ilk gününde ortaokul öğrencilerine nasıl başarılar dilenir? İşte detaylar haberimizde...

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GÜZEL MESAJLAR!

Derslerinde başarılar diliyorum. Okulun hayırlı olsun. Sağlık ve afiyet ile git gel inşallah

Okula başlama yarınları inşaa etmek için başlangıçtır. Yeni eğitim öğretim yılında aşarılar canım.

Büyümüşte okula başlamış. Başarılar yeğenime.

Çalsın ziller, başlasın okullar, biz geliyoruz açılsın yollar.

Okul, yarınlardır mutluluktur. Yeni okul yılında başarılar dilerim.

Yüce Mevla tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Dersleri başarılı olsun.

Yeni okul döneminde başarılar dilerim canım. Sen başarırsın bilirim. İyi dersler dilerim.

Güzel sözler tüm öğrenciler ve öğretmenler için gelsin. Yaşasın okulum, merhaba kitabım, sevgili arkadaşım.

İlk okul gününde ve devamında mutlu günler dilerim canım. Başarılar.

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." Atatürk

"Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur." Atatürk

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır." Atatürk

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. " Mustafa Kemal Atatürk

"Çocukl?rı s?ğlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen ulusl?r, temeli çürük bin?l?r gibi ç?buk yıkılırl?r."