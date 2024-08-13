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Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne?

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Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, belirli durumları olan öğrencilerin açık öğretime geçiş yapabileceği belirtildi. Bu değişiklik, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha esnek bir şekilde sürdürebilmelerine olanak sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler merak ediliyor. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, belirli durumları olan öğrencilerin açık öğretime geçiş yapabileceği belirtildi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne?

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine, belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvuran öğrencilerin veli talebi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine nakil ve geçiş yapabileceği belirtildi.

Kararla, anne veya babası vefat eden, koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, özel gereksinim raporu olan ve evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler açık öğretime geçebilecek.

Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve/veya bu alanı destekleyici Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi alan, Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olanların da yer aldığı listedeki öğrencilerin bu haktan yararlanabileceği belirtildi.

Hükümlerini Milli Eğitim Bakanı'nın yürüteceği Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne?

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ NE?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Gündem Eğitim Politika Haberler

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