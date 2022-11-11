2022 Ortaöğretim KPSS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan adaylar Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak ediyor. Memur olmak isteyen birçok kişinin katılım sağladığı sınavda, sonuçların açıklanması adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

2022 Ortaöğretim KPSS sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan adaylar Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak ediyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Bu haberimizde özellikle sınava katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? Sorularını yanıtladık. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ortaöğretim KPSS sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM başkanlığı tarafından 1 Aralık tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.