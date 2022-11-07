Ortaöğretim KPSS sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları nerede yayımlanacak?

Milyonlarca lise mezunu adayını devlet memuru olmak için girdiği KPSS Ortaöğretim 6 Kasım 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları adayların erişime açıldı mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

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Kpss Ortaöğretim oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verildi. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika oldu. Sınav sonrası KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte ÖSYM KPSS soruları ve cevapları hakkında detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar arasında KPSS Ortaöğretim sınavının soru ve cevapları da erişime açıldı. Konuya ilişkin ÖSYM şu şekilde açıklamada bulundu"2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 06 Kasım 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 16 Kasım 2022 tarihinde 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDE YAYIMLANACAK?

Adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.