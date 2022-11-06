Bugün gerçekleştirilecek olan KPSS Ortaöğretim sınavı ile birlikte sınav hakkında birçok bilgi merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınava giren veya girmeyen birçok vatandaş Ortaöğretim KPSS kaç soru? Sorusunu araştırıyor. Peki, Ortaöğretim KPSS kaç soru? 2022 Ortaöğretim KPSS sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Kpss Ortaöğretim sınavı için başvuruların alınmasının ardından adaylar heyecanla sınav gününü beklemeye başladı. Beklenen sınav gününün gelmesi ile birlikte sınav hakkında birçok detay merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Ortaöğretim mezunlarının girebildiği bu sınavda en çok merak edilen soru ise Ortaöğretim KPSS kaç soru? Ve Ortaöğretim KPSS sınavı kaç sorudan oluşuyor? Soruları oldu. Peki, Ortaöğretim KPSS kaç soru? 2022 Ortaöğretim KPSS sınavı kaç sorudan oluşuyor?

ORTAÖĞRETİM KPSS KAÇ SORU?

ÖSYM başkanlığı tarafından yayınlanmakta olan bilgilere göre sınav Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluşuyor. Adayların bu soruları yanıtlaması için 2 saat 10 dakika sınav süresi verilecek.

KPSS KAÇ DAKİKA?

6 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika yani toplamda 2 saat 10 dakika sınav süresi verilmektedir. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yer almaktadır.