İOKBS ortaokul bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından İOKBS sınavına giren adaylar Ortaöğretim bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanır mı? sorularını araştırdı.

Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile burs işlemleri öğrencileri gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise gündemde yer aldı. Peki, Ortaöğretim bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İOKBS bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

ORTAÖĞRETİM BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan bursluluk (İOKBS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmakta olan takvime göre 22 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Buna göre İOKBS sınavı sonuçları 22 Eylül'de adayların erişimine açılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden adaylar sonuçlarını kolay bir şekilde öğrenebilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden 22 Eylül Cuma günü erişime açılacak. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.

PYBS BURSLULUK ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL BAKILIR?

İokbs bursunun ödemesi hesaplara aktarıldı mı, bunu kontrol etmek için e-Okul VBS platformunu kullanabilirsiniz. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. E-Okul VBS'ye T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra doğru yanıtlarıyla doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, eğitim aldığı şube gibi soruları yanıtlayarak hesaplarına giriş yapabilirler.

Sonrasında sol taraftaki menü seçeneklerini kullanarak "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesine giderek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Ayrıca PTT aracılığıyla burs ödemesini alan öğrenciler, ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerini kullanarak PTT canlı destek hizmetini telefonlarından veya bilgisayarlarından kullanarak burs ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

PYBS NEDİR, BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.