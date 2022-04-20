Ortalık 56 oldu ne demek? Ortalık 56 ne demek? Ortalık 56'ya döner anlamı nedir?

Ortalık 56 oldu ne demek? Günlük hayatta sıkça kullandığımız veya duyduğumuz okuduğumuz ama anlamını tam olarak bilmediğim bazı ifadeler için araştırma ihtiyacı duyarız. Bunlardan birisi de ortalık 56 oldu ifadesidir. Peki, Ortalık 56 oldu ne demek? Ortalık 56 ne demek? Ortalık 56'ya döner ne demek? İşte detaylar...

ORTALIK 56 OLDU NE DEMEK?

Ortalık 56 oldu ifadesi daha çok gürültülü ortamlar için kullanılmaktadır. Ortalık 56'ya döndü ifadesi karışık, içinden çıkılamaz durumlar içinde kullanılabilir. 56 sayısı 1956 yılında kullanılan gürültülü motor seslerinden gelmektedir.

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