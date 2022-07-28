Ortaköy Sosyete Pazarı (Eski Ulus Pazarı) hangi gün? Ortaköy Sosyete Pazarı nerede? Ortaköy Sosyete Pazarına nasıl gidilir?

İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Ortaköy Sosyete Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Ortaköy Sosyete Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Ortaköy Sosyete Pazarı hangi gün? Ortaköy Sosyete Pazarı nerede? Ortaköy Sosyete Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

ORTAKÖY SOSYETE PAZARI HANGİ GÜN?

Ortaköy Sosyete Pazarı (Eski Ulus Pazarı) her hafta Perşembe ve Pazar günü kuruluyor. Eski Ulus Pazarı'nın kapatılmasından sonra Ortaköy'e taşınan Pazar, ev tekstili ve giyim için oldukça tercih ediliyor. Kapalı ve modern bir pazar alanına sahip olan Ortaköy Sosyete Pazarı (Eski Ulus Pazarı) özellikle "Her şey 1 TL" tezgahlarıyla meşhurdur.

ORTAKÖY SOSYETE PAZARI NEREDE?

Ortaköy Sosyete Pazarı ücretsiz otoparkı, deneme kabinleri, dinlenme alanları ve ücretsiz servis hizmetleri (Akmerkez ve Zincirlikuyu Metrobüs Durağı) bulunan Pazar, Ortaköy- Levazım Mahallesi Çayır sokak NO:4 adresi ile ulaşabilirsiniz.

ORTAKÖY SOSYETE PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Metrobüs ile Mecidiyeköy istasyonunda indikten sonra Meydan'dan geçen DT2 otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Metro ile Mecidiyeköy'den Cevahir AVM'nin önünden DT2 otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Vupur ile, Beşiktaş iskelesinden indikten sonra DT1 veya 30D otobüslerine binerek Gül Otobüs Durağı'nda inip pazara ulaşabilirsiniz.