"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, ortak yayını kim sunacak? Tüm kanallar deprem deprem ortak yayınına kimler katılıyor?

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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Gelişme sonrası ortak yayını kim sunacak? Tüm kanallar deprem deprem ortak yayınına kimler katılıyor, merak edildi.

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN?

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

YAYINA KİMLER KATILACAK?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. Yayın hakkında diğer detaylar henüz netlik kazanmadı.