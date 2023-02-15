Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Ortak yayın bu akşam saat 20:00 'da başlayacak ve hemen hemen tüm televizyon kanallarında yayınlanacak. Vatandaşlar, Ortak yayında kimler yok, hangi kanallar yok? 15 Şubat 2023 Ortak yayında tüm kanallar var mı, hangi kanallarda canlı yayın olmayacak? merak etti. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası televizyon dünyasında depremzedeler için büyük yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, bu ortak yayına kimler katılmayacak, hangi kanallar ortak yayında var hangileri yok? Ortak yayında kimler yok, hangi kanallar yok? 15 Şubat 2023 Ortak yayında tüm kanallar var mı, hangi kanallarda canlı yayın olmayacak? İşte ayrıntılar...

ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Ortak yayın 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

ORTAK YAYINDA HANGİ KANALLAR VAR?

Ortak yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.

Ortak yayına katılacak olan kanallar:

ATV

FOX

Kanal D

Kanal 7

Show TV

Star TV

TRT 1

TV 8

ORTAK YAYINA KİMLER KATILMAYACAK, HANGİ KANALLAR?

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarının dışında yer alan diğer kanallar ortak yayında olmayacak. Fakat ortak yayın ayrıca Habertürk, CNN Türk vb. gibi haber kanallarında da ekranlara gelebilir. Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Ek olarak Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın ATV'nin isteğiyle depremzedelere yardım için düzenlenecek ortak yayında yer almayacağı iddia edildi. Fakat konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.