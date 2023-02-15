Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var, hangi ünlüler katılacak?

Gündem Haberleri

Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var, hangi ünlüler katılacak?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var? Ortak yayına hangi ünlüler katılacak? merak ediliyor.

Ortak yayında kimler var? Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var? Ortak yayına hangi ünlüler katılacak? merak ediliyor. Detaylar...

Ortak yayında TRT 1, ATV, FOX TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri yer alacak.

  • Acun Ilıcalı
  • Deniz Bayramoğlu
  • Didem Arslan Yılmaz
  • Nihat Hatipoğlu
  • Pelin Çift
  • Çağla Şıkel
  • Tümer Doğru
  • Nazlı Çelik

Ortak yayında toplanan yardım paraları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama amaçlı AFAD ve Kızılay'a gönderilecek.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Kanal D Star Tv Fox Tv Deprem Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title