Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var, hangi ünlüler katılacak?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var? Ortak yayına hangi ünlüler katılacak? merak ediliyor.

Ortak yayında kimler var? Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var? Ortak yayına hangi ünlüler katılacak? merak ediliyor. Detaylar...

ORTAK YAYINDA KİMLER VAR?

Ortak yayında TRT 1, ATV, FOX TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri yer alacak.

ORTAK YAYIN SUNUCULARI KİMLER?

Acun Ilıcalı

Deniz Bayramoğlu

Didem Arslan Yılmaz

Nihat Hatipoğlu

Pelin Çift

Çağla Şıkel

Tümer Doğru

Nazlı Çelik

ORTAK YAYIN YARDIMLARI NEREYE GÖNDERİLECEK?

Ortak yayında toplanan yardım paraları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama amaçlı AFAD ve Kızılay'a gönderilecek.