Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var, hangi ünlüler katılacak?
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var? Ortak yayına hangi ünlüler katılacak? merak ediliyor.
Ortak yayında kimler var? Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayında kimler olacak? Ortak yayında kimler var? Ortak yayına hangi ünlüler katılacak? merak ediliyor. Detaylar...
Ortak yayında TRT 1, ATV, FOX TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri yer alacak.
- Acun Ilıcalı
- Deniz Bayramoğlu
- Didem Arslan Yılmaz
- Nihat Hatipoğlu
- Pelin Çift
- Çağla Şıkel
- Tümer Doğru
- Nazlı Çelik
Ortak yayında toplanan yardım paraları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama amaçlı AFAD ve Kızılay'a gönderilecek.