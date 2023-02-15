Ortak yayında dizi oyuncuları olacak mı? 15 Şubat Çarşamba ortak yayında Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizi oyuncuları bulunacak mı?
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Kahramanmaraş'taki deprem sonrası TV kanalları depremzedelere yardım için ortak yayın düzenleyecek. Ortak yayında kimleri olacağı merak edildi. Peki, Ortak yayında dizi oyuncuları olacak mı? 15 Şubat Çarşamba ortak yayında Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizi oyuncuları bulunacak mı? Ortak yayında Kuruluş Osman oyuncuları var mı? Ortak yayında hangi dizinin oyuncuları bulunacak? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Peki, Ortak yayında dizi oyuncuları olacak mı? 15 Şubat Çarşamba ortak yayında Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizi oyuncuları bulunacak mı?
Ortak yayın 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.
Ortak yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.
Ortak yayına katılacak olan kanallar:
- ATV
- FOX
- Kanal D
- Kanal 7
- Show TV
- Star TV
- TRT 1
- TV 8
Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları bağış için program düzenleyecek. Normalde ilk başta Star TV ve Show TV ortak yayını olacaktı. Fakat sonradan diğer tüm kanallar da ortak yayına katılacağını duyurdu. Bundan dolayı dizi oyuncuları bugünkü ortak yayında olacak mı olmayacak mı net bir bilgi bulunmuyor.
Birsen Altuntaş'ın yeni haberine göre ortak yayında birçok dizi oyuncusu ve ünlü isimler yer alacak.
Ortak yayında yer alacak bazı oyuncular şu şekilde:
- Hülya Avşar
- Murat Yıldırım
- Deniz Baysal
- Kıvanç Tatlıtuğ
- Serenay Sarıkaya
- Burak Özçivit
- Nurgül Yeşilçay,
- Erkan Petekkaya
- Engin Altan Düzyatan
- Hadise
- Afra Saraçoğlu
- Mert Ramazan Demir
- Diren Polatoğulları
- Eda Ece
- Beyza Şekerci
- Burak Deniz
- Esra Erol
- Müge Anlı
ve daha birçok ismin ortak yayına katılacağı bildirildi.