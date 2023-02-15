Kahramanmaraş'taki deprem sonrası TV kanalları depremzedelere yardım için ortak yayın düzenleyecek. Ortak yayında kimleri olacağı merak edildi. Peki, Ortak yayında dizi oyuncuları olacak mı? 15 Şubat Çarşamba ortak yayında Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizi oyuncuları bulunacak mı? Ortak yayında Kuruluş Osman oyuncuları var mı? Ortak yayında hangi dizinin oyuncuları bulunacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Peki, Ortak yayında dizi oyuncuları olacak mı? 15 Şubat Çarşamba ortak yayında Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam dizi oyuncuları bulunacak mı?

ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Ortak yayın 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

ORTAK YAYINDA HANGİ KANALLAR VAR?

Ortak yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.

Ortak yayına katılacak olan kanallar:

ATV

FOX

Kanal D

Kanal 7

Show TV

Star TV

TRT 1

TV 8

ORTAK YAYINDA DİZİ OYUNCULARI VAR MI?

Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları bağış için program düzenleyecek. Normalde ilk başta Star TV ve Show TV ortak yayını olacaktı. Fakat sonradan diğer tüm kanallar da ortak yayına katılacağını duyurdu. Bundan dolayı dizi oyuncuları bugünkü ortak yayında olacak mı olmayacak mı net bir bilgi bulunmuyor.

Birsen Altuntaş'ın yeni haberine göre ortak yayında birçok dizi oyuncusu ve ünlü isimler yer alacak.

Ortak yayında yer alacak bazı oyuncular şu şekilde:

Hülya Avşar

Murat Yıldırım

Deniz Baysal

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Burak Özçivit

Nurgül Yeşilçay,

Erkan Petekkaya

Engin Altan Düzyatan

Hadise

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Diren Polatoğulları

Eda Ece

Beyza Şekerci

Burak Deniz

Esra Erol

Müge Anlı

ve daha birçok ismin ortak yayına katılacağı bildirildi.