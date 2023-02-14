Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, ortak yayın sunucu Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru kaç yaşında, nereli?

Doğum tarihi: 1971

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli : Van

TV programı: Kanal 7 Haber Saati

Tümer doğru 1971 yılında Van'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren mikrofon sevgisini gösteren Doğru, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olup Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ağırlık verdi. 2008 yılında RTÜK'ün "Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı" ödülünü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül' ün elinden alan Doğru, daha sonrasında eğitimini dil ve sesi kullanmak üzerine yoğunlaştırdı. 9 yıl boyunca Kanal 7 Sabah Haberlerini başarılı bir şekilde sunan Tümer Doğru son 3 yıldır da Kanal 7'nin hafta sonu ana haber bülteni olan Haftasonu Haberlerini sundu. Habercilikteki tecrübesinin yanı sıra Tümer Doğru birçok seslendirme de yaptı.

Tümer Doğru ekrana ilk olarak Flash TV'de merhaba dedi. Kanal E (Bugünkü CNBC-E) Kanal 6'da çalıştı. Bas-bariton ses rengi ile çocukluğundan bu yana dikkatleri üzerine çeken Tümer Doğru, Discovery Channel ve National Geographic belgesellerinin yanı sıra birçok reklam, film ve program için seslendirmeler yaptı. Tok sesi, düzgün diksiyonu ile birlikte aldığı eğitim neticesinde ekranların beğenilen haber spikerlerinden olan Doğru, Kanal 7'de mesleki kariyerine başladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Radyo-Televizyon-Sinema 3. sınıf öğrencilerine radyo-TV sunuculuğu dersi verdi.