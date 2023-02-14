"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOx Nihat Hatipoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, ortak yayını sunucusu Ortak yayın sunucu Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, ortak yayın sunucu Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlukaç yaşında, nereli?

ORTAK YAYIN SUNUCUSU NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesini ve Uşak Lisesini bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede, Hadis Ana Bilim dalında ''Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü'' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı, 2000 yılında da doçent oldu. 2012 yılında ise profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca, Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan Radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına hâlen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programını sundu. 2005-2010 yılları arasında, Ramazan ayı süresince Star TV'de iftarve sahur programlarını sundu. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Hâlen Atv kanalında haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayımlandı.

1 Eylül 2018 tarihinde memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine kaymakam ve belediye başkanının ricaları üzerine giden Nihat Hatipoğlu, burada yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atandı.