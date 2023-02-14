"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, ortak yayını sunucusu Ortak yayın sunucu Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında, nereli?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, ortak yayın sunucu Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında, nereli?

ORTAK YAYIN SUNUCUSU DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu (d. 1975, Malatya), Türk haber spikeri.

Rize, Pazarlı bir babanın çocuğu olarak Pütürge'de doğdu. Üniversiteye kadarki eğitimini Pazar'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09.00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

Deniz Bayramoğlu'nun, Prof.Dr. Uğur Batı ile beraber kaleme aldığı Üzgün İnsandan Özgür İnsana adlı bir de kitabı bulunmaktadır.