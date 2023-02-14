Ortak yayın sunucu Çağla Şikel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, ortak yayın sunucu Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli?

Çağla Şıkel (d. 2 Ocak 1979, İstanbul), Türk manken, oyuncu ve sunucudur. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi. Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başladı.

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında ortaokul eğitimini, 1993-1996 yılları arasında lise eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 1997-1999 yıllarında lisans eğitimi aldı ve 1999 senesinde mezun oldu.

Kişisel yaşamı

Çağla Şıkel, 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift, 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim 2009'da Hüseyin Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay Tuncer adında bir oğlu daha vardır.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı