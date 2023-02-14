"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Acun Ilıcalı, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, ortak yayını sunucusu Ortak yayın sunucu Acun Ilıcalı kimdir?Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

Acun Ilıcalı serveti ne kadar 2023? Acun Ilıcalı'nın güncel resmi serveti kaç milyon TL, kaç milyon dolardır?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, ortak yayın sunucu Acun Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

ORTAK YAYIN SUNUCUSU ACUN ILICALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Mayıs 1969

(53 yıl yaşında)

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanı ve medya patronudur. Aynı zamanda ACUNMEDYA Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

ACUNMEDYA günümüzde geliştirdiği kendi formatları ve haklarını satın aldığı dünyaca ünlü programlarla dünyanın dört kıtasında, 10'dan fazla ülkede onlarca prodüksiyon gerçekleştirmektedir.

25 Mayıs 2020 tarihinde Survivor 2020 yarışmacıları ile Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında 3 milyon izleyici ile dünya rekoru kırdı.

Ilıcalı, 2020-2021 sezonunda Hollanda Eredivisie Ligi futbol takımlarından Fortuna Sittard'a ortak olarak futbol sektörüne giriş yapmıştır. 2021 yılında Fortuna Sittard futbol takımındaki ortaklığına son vererek İngiltere'den bir futbol takımı alacağını açıklamış ve 2022'de İngiltere takımlarından Hull City'i satın almıştır.

2021 yılında Türkiye'nin dijital platformu sloganıyla yola çıkan, çocuklar, gençler ve tüm ailenin birlikte izleyebileceği içerikler sunan, üyelerinin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla içerikleri izlemelerini sağlayan Exxen'i kurmuştur. 100'den fazla içeriğe sahip olan Exxen, Türkiye'nin ardından tüm dünyaya da açıldı. Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yayıncı kuruluşu olmuştur. Exxen'in üye sayısı bir milyonu aşarak 1,5 milyona yaklaşmıştır.