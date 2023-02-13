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Ortak yayın ne zaman? Tüm kanallar (ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8) RTÜK ortak yayını ne zaman?

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Ortak yayın ne zaman? Tüm kanallar (ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8) RTÜK ortak yayını ne zaman?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, ortak yayın ne zaman? Tüm kanallar RTÜK ortak yayını ne zaman?

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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Gelişme sonrası Ortak yayın ne zaman? Tüm kanallar (ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8) RTÜK ortak yayını ne zaman, merak edildi.

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN?

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kahramanmaraş Deprem Gündem Haberler

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