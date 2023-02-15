Depremzedeler için ortak yayın devam ediyor. Milyonlarca insanın yardım etmek için iletişime geçmeye çalıştığı Ortak yayın ne zaman, saat kaçta bitecek? Deprem bağış yayını ne zaman bitecek?

Zekat deprem yardımı olarak verilir mi? Deprem bağışı zekat olarak verilir mi?

Acun da şaşırdı! Dursun Özbek canlı yayında aldığı telefona inanamadı: Çin'den bir Çinli arıyor

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan depremzedeler için 7 milyon TL bağış

Ortak yayın ne zaman bitecek? Depremzedeler için ortak yayın devam ediyor. Milyonlarca insanın yardım etmek için iletişime geçmeye çalıştığı Ortak yayın ne zaman, saat kaçta bitecek? Deprem bağış yayını ne zaman bitecek? Detaylar...

ORTAK YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Ortak yayının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.