Ortak yayın nasıl bağış yapılır? (TÜRKİYE TEK YÜREK) Ortak yayın bağış banka hesapları ne?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, Ortak yayın nasıl bağış yapılır? Ortak yayın bağış banka hesapları ne?

Ortak yayın (IBAN) banka hesap numaraları ne? Ortak yayın hangi bankaya bağış yapılıyor?

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Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, Ortak yayın nasıl bağış yapılır? Ortak yayın bağış banka hesapları ne? İşte, detaylar…

ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

ORTAK YAYIN BAĞIŞ HESAPLARI

Ortak yayın bağış hesaplarını yayın başladığında paylaşacağız. Sayfamızı takip edebilirsiniz.