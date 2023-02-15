Cumhurbaşkanı deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Cumhurbaşkanı ve çevresi kaç TL bağışladı?

Nihat Hatipoğlu, depremzedeler için 200 Bin TL bağışta bulundu

Ortak yayın kaç kanalda yayınlanıyor? Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkiyen depremin ardından Türkiye Tek Ses Yürek oldu. Peki, Ortak yayın kaç kanalda yayınlanıyor? Deprem bağış ortak yayınını kaç kanal veriyor? Detaylar...

ORTAK YAYINI KAÇ KANAL VERİYOR?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.