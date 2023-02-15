"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek. Peki, Ortak yayın hangi kanallarda var? TÜRKİYE TEK YÜREK Ortak yayın hangi kanallarda yayınlanıyor?

Ortak yayın (IBAN) banka hesap numaraları ne? Ortak yayın hangi bankaya bağış yapılıyor?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek. Peki, Ortak yayın hangi kanallarda var? TÜRKİYE TEK YÜREK Ortak yayın hangi kanallarda yayınlanıyor? İşte, detaylar…

ORTAK YAYIN NE ZAMAN?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.