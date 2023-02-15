Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkiyen depremin ardından Türkiye Tek Ses Yürek oldu. Peki, Ortak yayın hangi kanallarda var? Deprem bağış yayını hangi kanallarda var? Hangi kanallar ortak deprem yayını veriyor?

Ortak yayın hangi kanallarda var? Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkiyen depremin ardından Türkiye Tek Ses Yürek oldu. Peki, Ortak yayın hangi kanallarda var? Deprem bağış yayını hangi kanallarda var? Hangi kanallar ortak deprem yayını veriyor? Detaylar...

ORTAK YAYIN HANGİ KANALLARDA VAR?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Ortak yayına katılacak olan kanallar: