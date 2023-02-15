Ortak yayın hangi kanallar var ve 15 Şubat ortak yayın saat kaçta, kimler var merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı 10 ilimizde büyük yıkımlar meydana geldi. Bugün ortak yayın yapma kararı alan televizyon kanalları depremzedeler için bağış toplayacak. Ortak yayın hangi kanallar var ve 15 Şubat ortak yayın saat kaçta, kimler var gündeme geliyor. Peki, Ortak yayın hangi kanallar var? 15 Şubat ortak yayın saat kaçta, kimler var?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası televizyon kanalları 15 Şubat ortak yayın yapma kararı aldı. Ardından, ortak yayın hangi kanallar var ve 15 Şubat ortak yayın saat kaçta, kimler var soruları gündeme geliyor. Ortak yayın hangi kanallar var ve 15 Şubat ortak yayın saat kaçta, kimler var merak ediliyor. Ortak yayın hangi kanallar var? 15 Şubat ortak yayın saat kaçta, kimler var? Detaylar haberimizdedir…

ORTAK YAYIN HANGİ KANALLAR VAR?

Show TV ve Star TV'nin deprem yardımı yayını planına diğer özel kanallar da katılıyor. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre Star TV, Show TV, FOX, ATV ve Kanal D kanalları önümüzdeki günlerde ünlü isimler ile deprem özel ortak yayını yapacaklar.

Ortak yayına katılacak olan kanallar:

Show TV

Star TV

FOX TV

ATV

Kanal D

Kanal 7

TRT

TV8

15 ŞUBAT ORTAK YAYIN SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de tüm kanallar ile eş zamanlıolarak yayın yapacaktır.