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Ortak yayın bağışları nereye verilecek? Ortak yayın bağışları AFAD'a mı Kızılay'a mı verilecek, AHBAP'a verilecek mi?

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Ortak yayın bağışları nereye verilecek? Ortak yayın bağışları AFAD'a mı Kızılay'a mı verilecek, AHBAP'a verilecek mi?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayın bağışları nereye verilecek? Ortak yayın bağışları AFAD'a mı Kızılay'a mı verilecek, AHBAP'a verilecek mi? merak edildi.

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Ortak yayın bağışları nereye gidecek? Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" demek için ortak yayın yapacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak olan ortak yayın öncesi Ortak yayın bağışları nereye verilecek? Ortak yayın bağışları AFAD'a mı Kızılay'a mı verilecek, AHBAP'a verilecek mi? merak edildi. Ortak yayın bağışları nereye gidiyor? Detaylar...

Ortak yayında toplanan yardım paraları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama amaçlı AFAD ve Kızılay'a gönderilecek.

Ortak yayında TRT 1, ATV, FOX TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri yer alacak.

  • Acun Ilıcalı
  • Deniz Bayramoğlu
  • Didem Arslan Yılmaz
  • Nihat Hatipoğlu
  • Pelin Çift
  • Çağla Şıkel
  • Tümer Doğru
  • Nazlı Çelik

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