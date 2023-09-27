Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları hakkındaki detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. Böylece ortak sınav günü okullar tatil mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Ortak sınav günü okullar tatil mi? Ortak sınav günü ders yapılacak mı, okullar tatil mi edilecek?

Ortak sınav günü okullar tatil mi? Sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacağını açıklaması ile birlikte netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavlar hakkında merak edilen birçok detayı kamuoyuna duyurdu. Peki, Ortak sınav günü okullar tatil mi? Ortak sınav günü ders yapılacak mı, okullar tatil mi edilecek?

ORTAK SINAV GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.

Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.