Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yaptı. Peki, Ortak aday kim oldu? Mansur Yavaş mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ortak aday kim oldu? Mansur Yavaşmı Kemal Kılıçdaroğlu mu?

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENECEK

Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.

Henüz toplantı sona ermedi.