Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuveyt'ten Trabzon'a gelen turizm firmalarının temsilcileri ile görüştü.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kuveytli turizmciler ile Türk turizmcileri makamında kabul etti. Başkan Genç, 20 Kuveyt kökenli turizm firması ile 5 İstanbul kökenli turizm firmasının temsilcilerinden oluşan kafileyle turizm yatırımlarıyla alakalı görüşerek, firma yetkililerini Trabzon'a turizm yatırımı yapmaya davet etti. Görüşmeye Salam Hava Yolları CEO'su Muhammed Ahmed de katıldı.

Görüşmede DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, DOKA olarak turizm tanıtımlarının turizm yatırımlarına dönüşmesi için gayret ettiklerini belirterek, "Trabzon biliyorsunuz, hem tarihi, hem kültürü bağlamında çok güçlü. Turizmin de her türünün olduğu sağlık, spor ve doğa turizminin olduğu güçlü bir şehir. Son 10 yılda turizm yatırımları ciddi bir şekilde arttı. Tanıtım çalışmalarıyla birlikte turizm faaliyetleri de yoğunlaştı. Biz özellikle Körfez ülkelerini bir odak ve hedef pazar olarak belirledikten sonra tanıtım çalışmaları turizmi artırdı. Bu dönemde Doğu'dan yabancı yatırımlar kapsamında yaklaşık iki-üç tane buraya yatırımcı getirildi. Esasında biz turizmin tanıtımını ve bu tanıtımla birlikte bunların yatırıma dönüşmesini çok arzu ediyoruz. Yatırımlar konusunda ajansımızla irtibata geçebilirsiniz. Yani sadece turist açısından değil, yatırımcı geleceği zaman bu işin planlanması, yatırım yeri bulunması ve yatırımın ve öncesi ve sonrasında yatırımcının yanındayız" diye konuştu.

"Sağlık turizmde marka oluyoruz"

Doğu Karedeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, sağlık turizminde bazı branşlarda Trabzon'un İstanbul'dan çok daha ucuz olduğunun altını çizerek, "Türkiye ülke milli gelirine sağlık turizmden büyük katkı sağlıyor. 2022 ve 2023'de 2 milyar doları bulduk. Türkiye daha fazla gelir elde etmek için daha güzel yatırımlarla turizme katkı vermeye çalışıyor. Özellikle Trabzon'da özel ve devlet hastanelerinin ve yapılacak olan şehir hastanemizin bitmesiyle Trabzon şehri İstanbul'dan sağlık turizminde daha ucuz hale gelecek. Belli branşlarda çok nitelikli doktorlarımız var. İlerleyen günlerde hastanelerimizi sizlere göstereceğiz. Sağlık turizmde bir marka olma yolunda gidiyoruz. Bazı branşlarda dünya çapında doktorlarımız, profesörlerimiz var" şeklinde konuştu.

"Trabzon turistler için güvenli bir şehir"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, Trabzon'a son yıllarda Körfez ülkelerinden ve Suudi Arabistan'dan çok sayıda turistin geldiğini belirtti. Genç, "Trabzon son yıllarda özellikle Suudi Arabistan'dan ve Körfez bölgesinden kardeşlerimizin çokça tercih ettiği bir şehir oldu. Trabzon'u tercih sebeplerinin en başında bu şehrin güvenilir bir şehir olması yatıyor. Bu benim kendi ifadem olmakla beraber, şehrimize gelen ziyaretçilerimizin, turistlerin ve yatırımcıların beyanına dayalı olarak bu ifadeyi söylüyorum. Bunun dışında 4 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan bir şehirdesiniz. Kadim medeniyetlerin gelip, geçtiği bir şehir Trabzon. ve hepinizin bildiği üzere doğal güzellikleri olan bir şehir" dedi.

Sağlık turizmi gelişen trend

Sağlık turizmi kapsamında başta Gürcistan olmak üzere Trabzon'a komşu ülkelerden çok sayıda turistin geldiğini ifade eden Genç, "Diğer yandan son yıllarda sağlık turizminin de öne çıktığı bir şehir. Şu anda şehrimizde bütün tedavilerin gerçekleştirildiği 10 tane aktif hastanemiz var. Bir tane de bütün tedavilerin olabileceği şehir hastanemiz de iki yıl sonra tamamlanacak. Başta Gürcistan olmak üzere komşu ülkelerimizden gelen çok sayıda ziyaretçilerimiz var. Göz, diş, estetik ve plastik cerrahide ön plana çıkıyoruz. Sosyal kültürel olarak da benzer bir yaşamımız var. Aynı inancın mensuplarıyız, kardeşiz. O nedenle sizleri burada görmekten mutlu oluyoruz. Ben de çeşitli sebeplerle Suudi Arabistan'a gittiğim zaman kendimi ülkemde gibi hissediyorum. Gelen ziyaretçilerimizin böyle hissettiğini düşünüyorum. Kuveytli bir işadamımız bana aynen şunu söyledi. Biz saat 8'den sonra Kuveyt'te eşimizi, çocuklarımızı taksiyle filan eve göndermeyiz ama Trabzon'da gece 12'de bile eşimi Meydan'dan ya da başka bir bölgeden gönderebiliyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, inşallah yine görüşmek üzere diyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON