Ortadoğulu ve Türk Turizmciler Doğu Karadeniz'de Sağlık ve Spor Turizmi İçin Bir Araya Geldi

Ortadoğulu ve Türk turizmciler, 'Habibi Come to Black Sea' projesiyle Doğu Karadeniz'de sağlık ve spor turizminin gelişmesi için çalışmalar yapıyor. Turizmciler, yerel yönetimlerden destek istiyor.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde sağlık ve spor turizmine katkı sunmak için bir araya gelen Ortadoğulu ve Türk turizmciler, 'Habibi Come to Black Sea' projesiyle yola çıktı. Ortadoğu Turizm Platformu Başkanı Hüseyin Kırk, 'Biz Premier Lig, La Liga ve Körfez ülkelerinden özellikle futbol ve UEFA'ya giden bu büyük devasa bütçeyi nasıl Süper Lig'e ve nasıl Trabzonspor'a kazandırabiliriz, Doğu Karadeniz takımlarına nasıl kazandırabilirizin peşindeyiz. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Futbol kulüplerini buraya getirip burada kamplarını ve burada kardeş kulüp olma yönünde de çalışmalarımız varö dedi.

Kuveyt'in en büyük 25 seyahat acentesini Türkiye'ye getiren Ortadoğu Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) kurucusu ve Ortadoğu Turizm Platformu Başkanı Hüseyin Kırk, Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz ve Kuveytli NEETO İnternational Holidays Yetkilisi Sumbal Sheikh, bir araya gelerek Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. 'Habibi Come to Black Sea' projesiyle Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Rize'de spor ve sağlık turizminin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten turizmciler, yerel yönetimlerden destek istedi.

'TRABZON'DAN BAŞLADIK'

Kuveyt acentaları ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Doğu Karedeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Bizim hedefimiz bölgesel anlamda sağlık turizminin yanında spor turizmini de ön plana çıkartmak. 20 günlük bir program bizim yaptığımız. Bunun ilk ayağı olarak Trabzon'dan başladık ve bundan sonra bölgedeki illerde bu programı sürdüreceğizö diye konuştu.

'DOĞU KARADENİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Bölgede turizmin geliştiğine dikkat çeken Ortadoğu Turizm Platformu Başkanı Hüseyin Kırk ise, '2003 yılında Trabzon Uzungöl'ü tanıttıktan sonra Trabzon ve Trabzon'un yerel halkı turizme sahip çıktı. Bundan sonraki süreçte Ortadoğu pazarından ve Ortadoğu'dan gelen Araplara ev sahipliği yaptı. Doğu Karadeniz bizim için çok önemli. Doğu Karadeniz'de özellikle Trabzon, Uzungöl, Ayder ve Rize ile beraber Ordu'yu ve bu anlamda da Gümüşhane'yi de tanıtmış oldu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle sağlık turizminde ön plana çıkmalarının nedeni bu kadar aktif ve müteşebbis olmasıö dedi.

'UEFA'YA GİDEN BU BÜYÜK DEVASA BÜTÇEYİ DOĞU KARADENİZ TAKIMLARINA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

En büyük hedeflerinden bir tanesinin spor turizmini ülkeye getirmek olduğunu aktaran Kırk, 'Biz 2016 yılında Al-Ittihad futbol kulübünü buraya getirdik ve Bursaspor ile maç yaptırdık. Buradan Bursaspor ciddi anlamda sponsorluk alacaktı fakat bazı nedenlerden dolayı alamadı. Bu anlamda Biz Premier Lig, La Liga ve Körfez ülkelerinden özellikle futbol ve UEFA'ya giden bu büyük devasa bütçeyi nasıl Süper Lig'e ve nasıl Trabzonspor'a kazandırabiliriz, Doğu Karadeniz takımlarına nasıl kazandırabilirizin peşindeyiz. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Futbol kulüplerini buraya getirip burada kamplarını ve burada kardeş kulüp olma yönünde de çalışmalarımız var. Biz bir tema hazırladık. Ülkemizin Türkiye'mizin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının vizyonuyla 'habibi come to black sea, habibi come to Turkey' diye bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. İlk çalışmamız Doğu Karadeniz'e yaptık. Hem yerel hem turizmciler ve yöneticiler bu anlamda bizlere destek olursa, daha fazla destek görürsek daha fazla acenta gelir. Burada Salam Hava Yolları ekim ayı itibarı ile buraya haftada bir uçuş gerçekleştirecek. Bunu haftada 3'e, 4'e nasıl çıkartabiliriz. Bunun peşindeyizö dedi. (DHA)