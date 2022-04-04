Ortadoğu'da İftar Sofralarını Ramazan Tatlıları Süslüyor
Xinhua - Genel
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KAHİRE, 4 Nisan (Xinhua) — Baklava, künefe tatlısı ve tuzlu karamelli muhallebi, Ramazan'ın en sevilen geleneksel tatlıları arasında yer alıyor. Elbette hurma da sofralardan asla eksik olmuyor. Mısır'da, Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de, Ürdün'de ve Yemen'de pastaneler ve şekercilerin hazırladığı tatlıların enfes kokusu sokakları dolduruyor.
KAHİRE, 4 Nisan (Xinhua) — Baklava, künefe tatlısı ve tuzlu karamelli muhallebi, Ramazan'ın en sevilen geleneksel tatlıları arasında yer alıyor. Elbette hurma da sofralardan asla eksik olmuyor. Mısır'da, Lübnan'da, Irak'ta, Filistin'de, Ürdün'de ve Yemen'de pastaneler ve şekercilerin hazırladığı tatlıların enfes kokusu sokakları dolduruyor.
Xinhua / Genel