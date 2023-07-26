Orta Vadeli Program nedir? OVP nedir? merak ediliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 3.5 saat süren toplantısında eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı. Peki, Orta Vadeli Program nedir? OVP nedir?

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?



Orta Vadeli Program (OVP), kamu politika ve uygulamalarını Kalkınma Planında yer alan politika ve öncelikler temelinde ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren bir programlama aracıdır. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kalkınma Bakanlığı tarafından her sene, üç yıllık bir perspektifle hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla resmileşen OVP, Orta Vadeli Mali Plan için baz teşkil etmekte, bütçe ve Yıllık Programda detaylandırılan bir politika çerçevesi çizmektedir.

OVP, Hükümetin Program döneminde yoğunlaşacağı amaç ve öncelikler setinin yanı sıra makroekonomik hedefleri, öncelikli politikaları ve tedbirleri kapsamakta olup, bu yönüyle kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 3.5 saat süren toplantısında eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı. Açıklamada, "OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir." ifadeleri yer aldı. Toplantıda ayrıca stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

EKONOMİNİN KRİTİK İSİMLERİ HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.