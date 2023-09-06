Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Vatandaşın merakla beklediği açıklamaya kısa süre kala Orta Vadeli Program ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programı saat kaçta açıklayacak? soruları araştırıldı.

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak. Türkiye'nin gündeminde yer alan OVP ile ilgili Orta Vadeli Program ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Programı saat kaçta açıklayacak? soruları araştırılıyor.

ORTA VADELİ PROGRAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği programda temel hedefin, tek haneli enflasyon olması bekleniyor.

ATILACAK ADIMLAR AŞAMA AŞAMA ANLATILACAK

Hedefe varış için de atılacak adımların aşama aşama Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alması planlanıyor. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.

3 ANA BAŞLIK YER ALIYOR

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.

İlki para politikasının ana çerçevesinin belirlenmesi. Fiyat istikrarının sağlanmasına dönük mesajların yer alması bekleniyor. İkincisi maliye politikası. Bütçede, deprem harcamaları dışında tasarruf tedbirlerinin alınacağı öngörülüyor. Bütçe açığının Avrupa Birliği standartlarına uygun olmasının vurgulanacağı düşünülüyor. Üçüncüsü ise yapısal reformlar. Bazı alanlarda yeniden yapılandırma vurgusunun yapılacağı dile getiriliyor.

"HER SEFERİNDE HIZLA TOPARLANIP YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Dün akşamki Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Elbette meşakkatli yolda kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız, hatta küçük de olsa gerilemeler yaşadığımız oluyor. Ama her seferinde hızla toparlanıp eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz. Niyetler ve yaklaşımlar farklı olduğu için ekonomiden diplomasiye tüm alanlarda Türkiye'nin hayrına fikirler ortaya koyan, teklifler ortaya koyan az sayıda aydın görüyoruz. Türk siyasetinde kifayetsiz ve muhteris iklim maalesef bunları da zehirlemektedir. Ev, araba, hizmetine fahiş fiyatlar isteyerek enflasyonla mücadelemize zarar verenleri işte bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır." dedi.

"ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sinsi operasyonların kol gezdiği sosyal medyadan etkilenerek bu furyaya katılanların sayısı az değildir. Hayat pahalılığı ile mücadelemizin önünde en büyük nakısa tıpkı zehirli hava gibi her yere yayılmasıdır. Yıllık enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığı ile mücadelemizin daha sıkı yapmamızı gerektiriyor. Bu uzun ve sabır isteyen süreçtir. Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimizi de tüm kalbimizle inanıyoruz."