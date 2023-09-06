Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program bugün saat 14.00'te açıklanacak. Arama motorlarında ise Orta Vadeli Program 2023 açıklamaları neler? Son dakika! OVP kararları nedir? soruları aratılıyor.

ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLAMALARI NELER?

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklanıyor. Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda; deprem yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılması, finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye düşürülmesi, büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, sosyal adalet ve refahın güçlenmesi gibi 4 temel amaç bulunuyor.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:OVP'ye katkı sunanlara şükranlarımı arz ediyorum. OVP, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran yol haritası niteliği taşımaktadır. 2024-2026 kesimini kapsayacak olup Cumhurbaşkanı kararıyla resmileşmektedir. OVP'de makroekonomik hedefler ve politikalar ile yapısal alanlar yer almaktadır. Kamu içindeki çalışmalarla yetinmedik, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini alarak programı hazırladık. İstişarede ortak akıl bizim temel düsturumuz. Öncelikle ilgili tarafları belirleme politikaların kalitesini artıran, sahiplenmeyi getiren bir süreç.

"BÜYÜME VE İSTİHDAMI ASLA İHMAL ETMEYECEĞİZ"

Afet yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılması, makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye indirilmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifiyle büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi amaçlar arasında yer alıyor. Afetin yaralarını sararken tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı asla ihmal etmeyeceğiz.

Para politikasını dönemin ihtiyaçlarına uygun uygulamaya devam edeceğiz. Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacaktır. Yapısal dönüşümlerde orta vadede somut etkiler bekliyoruz, kısa vadede yapısal dönüşümler gerçekleştiren ülke olarak beklenti kanalıyla olumlu etkileri artırmayı hedefliyoruz. Son 20 yılda ortalama 3,6 büyürken dünya ekonomisi son yıllarda yüzde 3'lere gerilemiş durumda. Bunu 25-26'ya uzattığınızda tablo fazla değişmiyor. Dünya ticareti büyümenin üstünde gerçekleşirdi bu yıl yüzde 2,3 büyüme bekleniyor dünya ticaretinde. Bu dönemin şartlarını iyi okuyarak politikalarımızı şekillendirmek durumundayız. Son 20 yılda Türkiye'nin ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 5,5 olarak gerçekleşmişti. Dünyanın 2 puan üstünde büyüme performansı sergilemişiz.2024'te yüzde 4,0, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5,0 büyüme bekliyoruz. Bu yıl 1,67 milyar Dolar milli gelire ulaşacağız. Kişi başına gelirin 12 bin dolar olmasını bekliyoruz. Nüfusumuzun 88 milyon 750 bine ulaşmış olacak. Ortalama olarak 4,5 büyüme kaydedecek.

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Hazırlanan programda, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor.