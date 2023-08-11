Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Orta hasarlı binalara ne yapılacak, son durum ne? Bakan Özhaseki açıkladı!

6 Şubat depreminin ardından gözler orta hasarlı binalara çevrilmişti ve bu nedenle Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Sorusu gündemde yer alıyordu. Bakan Özhaseki tarafından yapılan açıklamanın ardından konu hakkındaki kafa karışıklığı giderildi. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Orta hasarlı binalara ne yapılacak?

Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Sorusu, deprem nedeniyle uzun bir süredir gündemde yer alıyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamalar ile birlikte Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? İddialarına yanıt verdi. Böylece orta hasarlı binaların durumu belli oldu. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Orta hasarlı binalara ne yapılacak?

ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Özhaseki tarafından yapılan açıklamada orta hasarlı binaların yıkılacağını söyledi. Buna göre orta hasarlı binalar yıkılacak.

Bakan Özhaseki konu ile ilgili yaptığın açıklamada, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak arkadaşlar. Orta hasarlıları ağır hasarlı grubuna alıyoruz ve yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir. Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için 'Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim' diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız. Hak sahipliği için de AFAD'ın kriterlerinde biraz daha sertlik var. Ama bizim bakanlığımızın kentsel dönüşümü için sertlik yok. Bizler kentsel dönüşümü alarak vatandaşın birden fazla konutu veya iş yeri artı konutu varsa onları da hak sahibi yapmaya devam edeceğiz. Konutlar yapıldıktan sonra eski yapının yeri ve konumu ne ise o göz önünde yapılarak dağılacak. Yani üst sokakta bulunan adamın evini alıp en öne, en öndekini alıp da en arkaya götürmek gibi bir durum olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Deprem ülkesi olduğumuzu bilelim" diyen Özhaseki, Himalayalar'dan başlayıp Alplere doğru devam eden sıradağlar içerisinde en riskli 5 ülkeden birinin Türkiye olduğuna da dikkati çekti.

Özhaseki, Bakanlık olarak daha önceden deprem bölgesindeki rezerv alanlarda, bugün ise şehir merkezinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.