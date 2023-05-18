Orta hasarlı binalar yıkılacak mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından 11 ilimizdeki hasar tespit çalışmaları hızla devam etmekte. Binlerce bina yıkılırken bazıları kullanılamaz hale geldi ve ağır hasarlı olduklarına yönelik rapor verildi. Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Az hasarlı, orta hasarlı binalar nedir, ne olacak?

AZ HASARLI BİNA NEDİR?

Kahramanmaraş merkezli depremde birçok bina yıkıldı ya da hasar aldı. Binası orta hasarlı durumunda olanlar da evlerinin yıkılıp yıkılmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon 700 bin binanın incelendiğini belirtti.

Hasarlı bina tespit raporuna göre, deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

ORTA HASARLI BİNA NEDİR?

Orta hasarlı bina, bir olay sonucunda yapıda orta düzeyde hasar oluşan bir binadır. Bu hasarlar, genellikle doğal afetler, yangınlar, patlamalar veya kaza gibi olaylar sonucunda meydana gelir. Orta hasarlı bir bina, yapının belli bölümlerinde hasar görmüş olabilir, ancak genel yapısı hala ayakta durabilir.

Orta hasarlı bir binada, hasar genellikle taşıyıcı sistemde veya yapısal elemanlarda yoğunlaşabilir. Örneğin, duvarlar çatlaklarla dolu olabilir, döşemelerde veya kolonlarda çökme meydana gelebilir veya çatı hasar görebilir. Bu tür bir binada, binanın tamir edilmesi veya güçlendirilmesi gerekebilir.

Hasar derecelendirmesi genellikle yerel yönetmeliklere veya yapı standartlarına dayanır. Buna göre, bir binanın hasar düzeyi belirlenir ve uygun onarımların veya güçlendirmelerin yapılması için bir temel oluşturulur. Orta hasarlı bir binanın kullanılabilirliği genellikle hasarın niteliğine ve binanın güvenliğine bağlı olarak değerlendirilir.

Hasarlı bir binada yaşayan veya çalışan kişilerin güvenliği ön planda olmalıdır. Hasarlı binaya erişim kısıtlanabilir veya tamamen yasaklanabilir. Hasarın tamiri veya güçlendirilmesi için uzmanların gözetimi altında yapılan çalışmalar, binanın güvenli hale getirilmesini ve kullanılabilirliğini yeniden sağlamayı amaçlar.

ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?

Bakan Kurum'un yaptığı açıklamada, "653 bin konutumuz acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı. Bu binaların tespitini yapıyoruz ve konutların yapımı için süreci başlatıyoruz. Biz depremin ilk günlerinde bir simülasyon yaptık. Orta hasarı saymadık ve 500 bin konutun olacağını öngördük. Az hasarlıları yıkmayacağız. Az hasarlı demek, sıva çatlağı, kapının kırılması gibi şeyler demek. 1 milyon 700 bin binanın 277 bini acil, orta ve ağır hasarlı." ifadelerine yer verdi.

ORTA HASARLI BİNALAR DA YENİDEN YAPILACAK

Murat Kurum, "Ayakta kalan binaların yüzde 20'si yıkılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 'Güçlendirme işini yapmayalım, orta hasarlı binaları da aynı ağır hasar gibi güçlendirme yapmadan yeni bina yapıp vatandaşımıza teslim edelim' dedi. Orta hasarlıları da ağır hasarlı statüye koyduk. 653 bin bağımsız yapı yapıp vatandaşa teslim edeceğiz. Bunun için de 1 yıla ihtiyaç var. Daha önce de teslim edeceğimiz konutlar olacak. Ulusal Risk Kalkanı Projesi'nde bilim insanlarının önerilerini alıyoruz. Bu işleri yapan hepsi mühendis ve mimar. Zemin etütlerini yaparak, ayrıntılı jeolojik etütleri yaparak yapıyoruz. Kırıkhan'ı görüyorsunuz. Faya yakın ve yıkımı görüyorsunuz. Zemini buna göre tespit ediyoruz. Sıvılaşma yıkımın etkisini artırmış." cümlelerine yer verdi.