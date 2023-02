Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken hasar durumu detayları evlerinin durumunu merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina ne demek? İşte detaylar haberimizde...

BİNA HASAR DERECELERİ

Bina hasar dereceleri; Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı, Hasarsız olarak sınıflandırılıyor.

HASARSIZ BİNA NE DEMEK?

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

AZ HASARLI BİNA NE DEMEK?

Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş. sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri olan bina az hasarlı bina olarak değerlendirilir.

ORTA HASARLI BİNA NE DEMEK?

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Deprem nedeniyle güçlendirme gerektirecek boyutta hasar gören binalar orta hasarlı olarak adlandırılır ve güçlendirme yapılmadan kullanılamaz.

AĞIR HASARLI BİNA NE DEMEK?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır. Deprem nedeniyle onarımı mümkün olmayacak şekilde hasar gören binalar ağır hasarlı olarak adlandırılır ve tekrar kullanımı mümkün değildir. Bina ağır hasarlı ise; bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamı ve şartlarında hak sahibi olmaları koşuluyla yeni ev yapılır. Bu binalar hemen boşaltılır ve hasar tespit süreci tamamlanınca yıkılır.

ACİL YIKILACAK BİNALAR

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalar acil yıkılacak bina olarak adlandırılır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez. AFAD, "Acil yıktırılacak bina; bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eden binalardır" diyor.