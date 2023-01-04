Orta Gelirliye konut kredisi kaç oldu? Orta Gelirli konut kampanyası şartları ne? Orta Gelirli konut projesi ne zaman başlayacak?

Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili ise Orta Gelirliye konut kredisi kaç oldu? Orta Gelirli konut kampanyası şartları ne? Orta Gelirli konut kampanyası ne zaman başlayacak? soruları merak ediliyor.

Konut Kredisi açıklaması ne? SON DAKİKA! Bakan Nebati Konut Kredisi projesi şartları ne? Orta Gelirliye Konut kampanyası faiz oranı kaç oldu?

Bakan Nebati, yarın açıklanacak olan konut kampanyası ile ilgili tüyoyu canlı yayında verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak

Vatandaşları ev sahibi yapmak için geliştirilen konut kredisi kampanyasının detayları bu sabah açıklandı. Vatandaşların gündemi olan konu ile ilgili merak edilenler arasında ise Orta Gelirliye konut kredisi kaç oldu? Orta Gelirli konut kampanyası şartları ne?Orta Gelirli konut kampanyası ne zaman başlayacak? soruları yer aldı. İşte Orta Gelirli konut kampanyası hakkında merak edilenler...

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NE?

İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

1. derecede yakınların üzerine konut olmaması

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek

15 yıl vade ile ödeme yapılacak

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Geçen günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı. Kurum açıklamalarında, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.