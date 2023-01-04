Orta gelir konut kampanyasının detayları belli oldu. Ardından, orta gelirliye konut kimler başvurabilir ve orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor merak ediliyor. Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasına kimler başvurabilir, şartları neler ve orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor gündeme geliyor. Peki, Orta gelirliye konut kimler başvurabilir? Orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor?

Orta gelirliye konut kimler başvurabilir ve orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor, şartları neler olduğu gündeme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kameraların karşısına geçerek "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını paylaştı. Orta gelirliye konut kimler başvurabilir? Orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor? Orta gelirliye konut kimler başvurabilir? Orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

ORTA GELİRLİYE KONUT KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde ev; barınmadan öte sevgi ve huzurun başlangıç noktasıdır, bir yuvadır. Yeni Evim Programını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde işte bu farkındalıkla hazırladık. Malumunuz, 2016 yılında, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan Konut Hesabı'nı uygulamaya aldık. Bu uygulamayla, en az 3 yıl sistemde kalan katılımcılara devlet katkısı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz." dedi.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Nurettin Nebati şöyle devam etti: "Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; Piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, İlk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı'nı hazırladık."

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık. Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir." ifadelerini kullandı.