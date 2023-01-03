Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın saat 10.00'da "Orta Gelirliye Konut Kampanyası''nı duyuracak. Vatandaşların gündeminde olan konu hakkında merak edilenler arasında ise Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ne? Orta Gelirliye Konut Kampanyası ev fiyatları ne kadar olacak? sorular yer alıyor.

Uzun süredir hazırlığı yapılan konut kampanyasında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Bakan Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak. Kampanyada detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ne? Orta Gelirliye Konut Kampanyası ev fiyatları ne kadar olacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NE?

Projeye yönelik başvuru şartlarının ise şöyle olması öngörülüyor: Projeye belirlenen şartları sağlayan kişiler başvurabilecek. İlk olarak başvuru sahibinin ve birinci derece yakını üzerinde herhangi bir konut olmaması aranacak. Projeye belirlenen gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak. Proje kapsamında alınan konut 4 yıl boyunca satılamayacak.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Geçen günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı. Kurum açıklamalarında, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.