Orta Gelirliye Konut Kampanyası ne zaman açıklanacak? Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ne?
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Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili ise Orta Gelirliye Konut Kampanyası ne zaman açıklanacak? Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ne? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Vatandaşları ev sahibi yapmak için geliştirilen konut kredisi kampanyasının detayları bu sabah açıklanacak. Bu sabah saat 10.00'da orta gelir grubuna yönelik açıklanacak konut kredisi kampanyasıyla ilgili bilgiler sızmaya başladı. Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un birlikte açıklayacağı kampanya kapsamında faizin 0,69 ila 0,99 arasında olması ve 15 yıl vade ile ödeme yapılması bekleniyor. Peki, Orta Gelirliye Konut Kampanyası ne zaman açıklanacak? Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ne? İşte merak edilenler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak. Habertürk canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, kampanya kapsamında faiz oranları hakkında da tüyo verdi. Faizin yüzde 1'in altında olacağını söyleyen Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Faiz oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız." dedi.
İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:
- Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
- 1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
- Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
- Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak
- Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
- Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek
- 15 yıl vade ile ödeme yapılacak
Geçen günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı. Kurum açıklamalarında, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.