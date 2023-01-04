Dar gelirliler için başlatılan sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubuna ait vatandaşlar için yürütülen çalışmada sona gelindi. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili ise Orta Gelirliye Konut Kampanyası ne zaman açıklanacak? Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ne? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Konut Kredisi açıklaması ne? SON DAKİKA! Bakan Nebati Konut Kredisi projesi şartları ne? Orta Gelirliye Konut kampanyası faiz oranı kaç oldu?

Bakan Nebati, yarın açıklanacak olan konut kampanyası ile ilgili tüyoyu canlı yayında verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak

Vatandaşları ev sahibi yapmak için geliştirilen konut kredisi kampanyasının detayları bu sabah açıklanacak. Bu sabah saat 10.00'da orta gelir grubuna yönelik açıklanacak konut kredisi kampanyasıyla ilgili bilgiler sızmaya başladı. Bakan Nebati ve Bakan Kurum'un birlikte açıklayacağı kampanya kapsamında faizin 0,69 ila 0,99 arasında olması ve 15 yıl vade ile ödeme yapılması bekleniyor. Peki, Orta Gelirliye Konut Kampanyası ne zaman açıklanacak? Orta Gelirliye Konut Kampanyası şartları ne? İşte merak edilenler...

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak. Habertürk canlı yayınında konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, kampanya kapsamında faiz oranları hakkında da tüyo verdi. Faizin yüzde 1'in altında olacağını söyleyen Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Faiz oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız." dedi.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NE?

İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:

Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması

1. derecede yakınların üzerine konut olmaması

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek

15 yıl vade ile ödeme yapılacak

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Geçen günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı. Kurum açıklamalarında, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.