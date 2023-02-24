TOKİ Yeni Evim projesi kapsamında Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. TOKİ orta gelirliye konut kampanyasının şartları, kredi faiz oranları ve ödeme planına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. "Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 0.69 faizle konut kampanyasının detayları belli oldu. Pek, Orta gelir konut kredisi şartları neler? Orta gelir konut satış tutarında üst limit ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığının "Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 0.69 faizle konut kampanyasının detayları belli oldu. Yeni konut paketi ile 15 yıl vade uygulanacak olan kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 5 milyon liraya kadar kredi verilecek. Peki, Orta gelir konut kredisi şartları neler? Orta gelir konut satış tutarında üst limit ne kadar olacak? Orta gelir konut kredisi ödeme planı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ORTA GELİR KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Orta gelir konut finansman programı resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi. Karar kapsamında daha önce satışa konu olmamış; yüklenicilerin mülkiyetinde olmak kaydıyla inşaatı % 100 oranında tamamlanmış konutlara, yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam eden konut projelerine, gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına başlanmamış konut projelerine, sağlanacak finansmanlara katkı sağlanabilecek.

ORTA GELİR KONUT SATIŞ TUTARINDA ÜST LİMİT NE KADAR OLACAK?

Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek. Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90'ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.

ORTA GELİR KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazetede yayınlanan karar kapsamındaki finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek.

Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak, bu kapsamda, faiz/kar payı oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0,99 olacak.