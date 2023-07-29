Orta Doğulu Turizm Yazarları Bolu'da Çikolata Yapımını Öğrendi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Bolu'ya gelen 8 turizm yazarı, çikolata yapımını öğrenmek için bir çikolata fabrikasını ziyaret etti. Orta Doğulu yazarlar, usta şeflerden çikolata yapımını uygulamalı olarak öğrendi.

Orta Doğu ülkelerinden Bolu'ya gelen 8 turizm yazarı, çikolata yapımını öğrendi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda ön plana çıkması ve ülkenin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında Türkiye'ye gelen turizm yazarları, Bolu'da ağırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliğinde kentin doğal güzellikleri, tarihi ve mutfağı hakkında bilgi alan Katar, Suudi Arabistan, Lübnan ve Bahreynli yazarlar, daha sonra kentte bulunan tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Bolu'nun turizm imkanlarının dünya çapında tanıtılması amacıyla yapılan gezilerde İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'ın da eşlik ettiği turizm yazarları, kentte bulunan bir çikolata fabrikasını da gezme imkanı buldu.

Orta Doğulu turizm yazarlar, burada ustalardan çikolata yapımını uygulamalı öğrendi.