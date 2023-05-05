Bugün Fox TV'de Ortadirek Şaban filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Orta Direk Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Ortadirek Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede, hangi yıl çıktı? Orta Direk Şaban oyuncu kadrosu! araştırması yapıyor. Peki, Orta Direk Şaban oyuncuları kimlerdir? Orta Direk Şaban oyuncu kadrosu sizlerle...

Ortadirek Şaban, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 1984 yapımı komedi filmi. Filmde "Adnan Bıçakçı" karakteri ile Türk kökenli Suudi iş insanı ve milyarder Adnan Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıştır. Orta Direk Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Ortadirek Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede, hangi yıl çıktı? Orta Direk Şaban oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU NE?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban

Bahar Öztan - Bahar Gökçe (ses. Ayşin Atav)

Yalçın Tülpar - Erkan (ses. Levent Dönmez)

Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı

Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal (ses. Şahin Çelik)

Reha Yurdakul - Şükrü Bey (ses. Vala Önengüt)

Renan Fosforoğlu - Giyasettin Bey Amca (ses. Timuçin Caymaz)

Memduh Ün - Tahsin Bey (ses. Ünal Gürel)

Oktar Durukan - Kara Bela Kadir (ses. Ayton Sert)

Coşkun Göğen - Sinyor Lopez

Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın adamı (ses. Rıza Pekkutsal)

Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın adamı

Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın adamı

Celal Yonat - Celal

Fatih Özses - Çete elamanı

Dinçer Çekmez - Antrenör

Hüseyin Kutman - Basketbol antrenörü (ses. Erdal Özyağcılar)

Baykal Kent - Basketbol antrenörü (ses. Atilla Yiğit)

Hayri Caner - Kahveci (ses. Sezai Altekin)

Ekrem Dümer - Doktor Sami

Hikmet Karagöz - İşportacı

Niyazi Gökdere - Karabela Kadir'in adamı

Ferhat Ünal - Karabela Kadir'in adamı

Ali Demirel - Polis

Sedat Savtak - Basketbolcu

Ajlan Aktuğ - Mahalleli (ses. Zihni Göktay)

Ali İnce - Karate öğrencisi

ORTA DİREK ŞABAN HANGİ YIL ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Ortadirek Şaban, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 1984 yapımı komedi filmi. Filmde "Adnan Bıçakçı" karakteri ile Türk kökenli Suudi iş insanı ve milyarder Adnan Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıştır.