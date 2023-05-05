Orta Direk Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Ortadirek Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede, hangi yıl çıktı? Orta Direk Şaban oyuncu kadrosu!
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Bugün Fox TV'de Ortadirek Şaban filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Orta Direk Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Ortadirek Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede, hangi yıl çıktı? Orta Direk Şaban oyuncu kadrosu! araştırması yapıyor. Peki, Orta Direk Şaban oyuncuları kimlerdir? Orta Direk Şaban oyuncu kadrosu sizlerle...
Ortadirek Şaban, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 1984 yapımı komedi filmi. Filmde "Adnan Bıçakçı" karakteri ile Türk kökenli Suudi iş insanı ve milyarder Adnan Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıştır. Orta Direk Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? Ortadirek Şaban nerede çekildi, hangi il ve ilçede, hangi yıl çıktı? Orta Direk Şaban oyuncu kadrosu! İşte detaylar...
Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.
- Kemal Sunal - Şaban
- Bahar Öztan - Bahar Gökçe (ses. Ayşin Atav)
- Yalçın Tülpar - Erkan (ses. Levent Dönmez)
- Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı
- Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal (ses. Şahin Çelik)
- Reha Yurdakul - Şükrü Bey (ses. Vala Önengüt)
- Renan Fosforoğlu - Giyasettin Bey Amca (ses. Timuçin Caymaz)
- Memduh Ün - Tahsin Bey (ses. Ünal Gürel)
- Oktar Durukan - Kara Bela Kadir (ses. Ayton Sert)
- Coşkun Göğen - Sinyor Lopez
- Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın adamı (ses. Rıza Pekkutsal)
- Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın adamı
- Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın adamı
- Celal Yonat - Celal
- Fatih Özses - Çete elamanı
- Dinçer Çekmez - Antrenör
- Hüseyin Kutman - Basketbol antrenörü (ses. Erdal Özyağcılar)
- Baykal Kent - Basketbol antrenörü (ses. Atilla Yiğit)
- Hayri Caner - Kahveci (ses. Sezai Altekin)
- Ekrem Dümer - Doktor Sami
- Hikmet Karagöz - İşportacı
- Niyazi Gökdere - Karabela Kadir'in adamı
- Ferhat Ünal - Karabela Kadir'in adamı
- Ali Demirel - Polis
- Sedat Savtak - Basketbolcu
- Ajlan Aktuğ - Mahalleli (ses. Zihni Göktay)
- Ali İnce - Karate öğrencisi
Ortadirek Şaban, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 1984 yapımı komedi filmi. Filmde "Adnan Bıçakçı" karakteri ile Türk kökenli Suudi iş insanı ve milyarder Adnan Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıştır.