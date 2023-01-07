Orta Direk Şaban kaç yılında çekildi? Orta Direk Şaban ne zaman, nerede çekildi? Orta Direk Şaban oyuncuları kim?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde rol aldığı Orta Direk Şaban filmi merak konusu oldu. Sevilen dizilerden biri olan Orta Direk Şaban hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Orta Direk Şaban kaç yılında çekildi? Orta Direk Şaban oyuncuları kim? soruları aratılıyor.

Türk filmi Orta Direk Şaban yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken filmin başrollerinde ise Kemal Sunal ve Bahar Öztan gibi usta sanatçılar var. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizi hakkında merak edilenler ise araştırıldı. Peki, Orta Direk Şaban kaç yılında çekildi? Orta Direk Şaban oyuncuları kim?

ORTA DİREK ŞABAN KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Ortadirek Şaban, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 1984 yapımı komedi filmidir. Filmde "Adnan Bıçakçı" karakteri ile Türk kökenli Suudi iş insanı ve milyarder Adnan Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıştır.

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir.

Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI

• Kemal Sunal – Şaban

• Bahar Öztan – Bahar Gökçe

• Yalçın Tülpar – Erkan

• Ergun Köknar – Adnan Bıçakçı

• Yavuzer Çetinkaya – Çete Reisi Çakal

• Reha Yurdakul – Şükrü Bey

• Renan Fosforoğlu – Gıyasettin Amca

• Memduh Ün – Tahsin Bey

• Oktar Durukan – Kara Bela Kadir

• Coşkun Göğen – Sinyor Lopez

• Sırrı Elitaş – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

• Mehmet Uğur – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

• Tahsin Koray – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

• Celal Yonat – Celal

• Fatih Özses – Çete Elamanı

• Dinçer Çekmez – Antrenör

• Hüseyin Kutman – Basketbol Antrenörü

• Baykal Kent – Basketbol Antrenörü

• Hayri Caner – Kahveci

• Ekrem Dümer – Doktor Sami

• Hikmet Karagöz – İşportacı