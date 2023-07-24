Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonucu çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Arama motorlarında ise Orsic sakatlandı mı? Orsic kaç maç yok? Orsic ne zaman sahalara dönecek? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Orsic sakatlandı mı? Orsic kaç maç yok? Orsic ne zaman sahalara dönecek? merak ediliyor. Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Peki, Orsic sakatlandı mı? Orsic kaç maç yok? Orsic ne zaman sahalara dönecek?

ORSİC SAKATLANDI MI?

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonucu çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da hazırlık kampının önceki gün yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu, Orsic şanssız bir sakatlık yaşadı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

ORSİC KAÇ MAÇ YOK?

Süper Lig devi Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yapılan ilk tetkiklerde yıldız oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mislav Orsic'in en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.