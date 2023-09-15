CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Bu kapsamda merak edilmekte olan isimler arasında Örsan Öymen kimdir? Sorusu da yer aldı ve bu nedenle Örsan Öymen kaç yaşında, ne iş yapıyor? Soruları araştırıldı. Peki, Örsan Öymen kimdir? Örsan Öymen kaç yaşında, ne iş yapıyor? Örsan Öymen hayatı ve biyografisi!

Örsan Öymen kimdir? Sorusu, Örsan Öymen hakkında birçok detayı merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor ve sorgulatılıyor. CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan özel konu hakkında açıklamalarda da bulundu. Özgür Özel dışında gündemde yer almakta olan bir diğer isim ise Örsan Öymen oldu. Peki, Örsan Öymen kimdir? Örsan Öymen kaç yaşında, ne iş yapıyor? Örsan Öymen hayatı ve biyografisi!

ÖRSAN ÖYMEN CHP GENEL BAŞKAN ADAYI MI?

CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. Prof. Dr. Örsan Öymen genel başkanlığa adaylığını ilan etti.

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi. Prof. Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksek Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır. CHP üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen'in oğludur.