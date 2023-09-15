CHP Genel Başkan adayı Örsan Öymen olacak mı ve Örsan Öymen kimdir, babası kim sorularına yanıt aranıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00'te partisinin genel başkanlık seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını duyurmasıyla birlikte, Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı, aday olacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı? Örsan Öymen kimdir, babası kim?

Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı ve Örsan Öymen kimdir, babası kim soruları gündeme geliyor. CHP genel merkezinde genel başkan adayları belli oluyor. CHP Genel Başkan adayı Örsan Öymen olacak mı ve Örsan Öymen kimdir, babası kim soruları merak ediliyor. Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı? Örsan Öymen kimdir, babası kim? Detaylar haberimizdedir…

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 yılında doğdu ve 56 yaşındadır. Profesör Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksel Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır.

Örsan Öymen, ayrıca yazdığı kitaplarla da tanınmaktadır. Örsan Öymen kitapları şunlardır:

"Tanrı Var Mıdır?"

"Mutluluk Felsefesi",

"Felsefi Yazılar"

"Karanlık Yıllar"

"Atatürk: Bir Liderin Siyasal Düşünce Yapısı"

"Hume"

"Varlık ve Kuşku"

"Varoluşsal Aforizmalar"

"Karanlıktan Yağan Kar"

"Yaşayan Ölüm"

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