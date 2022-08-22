Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
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İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...
İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu 2021 yılında hizmete başlamış olup, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. İstanbul'un incisi Haliç'in eşsiz manzarası ile eşlik ettiği yurt binası merkezi konumu ile öğrencilerimizin ilk tercihleri arasında yer almaktadır.
Örnektepe Mahallesi, Papatya Sokak, No:1 Beyoğlu/İstanbul
Özel İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Metrobüs hattı üzerinde yer alan Okmeydanı durağına 5 dakikalık yürümemesafesinde yer alan yurdumuz İETT'nin Örnektepe Yolu Durağına da çok yakın konumdadır.
BİNADA;
- Bilgisayar Odası
- Çalışma Odası
- Tv
- Kütüphane
- Çamaşırhane ve Ütü Odası
- Valiz Odası
- Aktivite Odası
- Havalandırma Sistemi
- 24 Saat Kamera Sistemi
- 24 Saat Sıcak Su
- Su Deposu
- Temizlik Hizmeti
- Jeneratör
- Güvenlik Hizmeti
- Yangın Merdiveni
- Turnike
- Yemekhane / Mutfak
- Asansör
- Mescit
ODALARDA;
- Kesintisiz İnternet
- Banyo ve Tuvalet
- Baza Yatak
- Soyunma Dolabı
- Komodin
- Sandalye
- Çalışma Masası
- Kitaplık
- Buzdolabı
- Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi
DİĞER;
- İdari Ofisler
- Ziyaretçi Bekleme Alanı
- Güvenlik Odası
- Sistem Odası
- Fuaye Alanı
- Rezervasyon Bankosu
- Depo
ODA SAYISI : 59
Sosyal Çevre
Yurdumuzun bulunduğu lokasyon öğrencilerimiz için birçok sosyal imkana da sahiptir. Yurda 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksimiz aero dans, cimnastik, fitness, masa tenisi, pilates, spinning, tenis (açık kort) ve yüzme branşlarında öğrencilerimize spor imkanı sunmaktadır.
Yine İBB bünyesinde hizmet verilen Miniatürk yurda yürüme mesafesi uzaklıktadır. Öğrencilerimiz Miniatürk'te İstanbul'da yer alan Türkiye ve Osmanlı coğrafyası onlarca mimari eserin ve yapının 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerini ziyaret edebilmektedir. Buraya gelen öğrencilerimiz yürüyerek ya da tek bir ulaşım aracı kullanarak Hasköy'de bulanan ve "Endüstriyel Mirasın Aynası" olarak bilinen Rahmi Koç Müzesi'ni de görebilmekte,buradaki eserler hakkında bilgi alabilmektedir.
Altınboynuz'un kıyısında yen alan Haliç Kongre Merkezi'ne yürüyerek buradaki konferans, eğitim, panel vb. programlara katılan öğrencilerimiz Haliç Parkı'nda dinlenip keyifli zaman geçirmektedir.
Yurt çevresindeki marketlerden günlük ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulan öğrencilerimiz tek bir ulaşım aracı ile Şişli bölgesindeki alışveriş merkezlerine de ulaşabilmektedir.
Sağlık
Özel İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu halk arasında Okmeydanı SSK olarak bilinen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yakınında bulunmaktadır.
Yurt adresini ikinci adresi olarak kaydettiren öğrencilerimiz ayrıca yurt yakınında bulunan sağlık ocaklarında da tedavi olabilmektedir.