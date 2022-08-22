İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları!

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...

ÖRNEKTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU

İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu 2021 yılında hizmete başlamış olup, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. İstanbul'un incisi Haliç'in eşsiz manzarası ile eşlik ettiği yurt binası merkezi konumu ile öğrencilerimizin ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

ÖRNEKTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU NEREDE?

Örnektepe Mahallesi, Papatya Sokak, No:1 Beyoğlu/İstanbul

ÖRNEKTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU NASIL GİDİLİR?

Özel İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Metrobüs hattı üzerinde yer alan Okmeydanı durağına 5 dakikalık yürümemesafesinde yer alan yurdumuz İETT'nin Örnektepe Yolu Durağına da çok yakın konumdadır.

ÖRNEKTEPE KIZ ÖĞRENCİ İMKANLARI

BİNADA;

Bilgisayar Odası

Çalışma Odası

Tv

Kütüphane

Çamaşırhane ve Ütü Odası

Valiz Odası

Aktivite Odası

Havalandırma Sistemi

24 Saat Kamera Sistemi

24 Saat Sıcak Su

Su Deposu

Temizlik Hizmeti

Jeneratör

Güvenlik Hizmeti

Yangın Merdiveni

Turnike

Yemekhane / Mutfak

Asansör

Mescit

ODALARDA;

Kesintisiz İnternet

Banyo ve Tuvalet

Baza Yatak

Soyunma Dolabı

Komodin

Sandalye

Çalışma Masası

Kitaplık

Buzdolabı

Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi

DİĞER;

İdari Ofisler

Ziyaretçi Bekleme Alanı

Güvenlik Odası

Sistem Odası

Fuaye Alanı

Rezervasyon Bankosu

Depo

ODA SAYISI : 59

Sosyal Çevre

Yurdumuzun bulunduğu lokasyon öğrencilerimiz için birçok sosyal imkana da sahiptir. Yurda 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksimiz aero dans, cimnastik, fitness, masa tenisi, pilates, spinning, tenis (açık kort) ve yüzme branşlarında öğrencilerimize spor imkanı sunmaktadır.

Yine İBB bünyesinde hizmet verilen Miniatürk yurda yürüme mesafesi uzaklıktadır. Öğrencilerimiz Miniatürk'te İstanbul'da yer alan Türkiye ve Osmanlı coğrafyası onlarca mimari eserin ve yapının 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerini ziyaret edebilmektedir. Buraya gelen öğrencilerimiz yürüyerek ya da tek bir ulaşım aracı kullanarak Hasköy'de bulanan ve "Endüstriyel Mirasın Aynası" olarak bilinen Rahmi Koç Müzesi'ni de görebilmekte,buradaki eserler hakkında bilgi alabilmektedir.

Altınboynuz'un kıyısında yen alan Haliç Kongre Merkezi'ne yürüyerek buradaki konferans, eğitim, panel vb. programlara katılan öğrencilerimiz Haliç Parkı'nda dinlenip keyifli zaman geçirmektedir.

Yurt çevresindeki marketlerden günlük ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulan öğrencilerimiz tek bir ulaşım aracı ile Şişli bölgesindeki alışveriş merkezlerine de ulaşabilmektedir.

Sağlık

Özel İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu halk arasında Okmeydanı SSK olarak bilinen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yakınında bulunmaktadır.

Yurt adresini ikinci adresi olarak kaydettiren öğrencilerimiz ayrıca yurt yakınında bulunan sağlık ocaklarında da tedavi olabilmektedir.